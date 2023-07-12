Польські лікарі почали огляд Саакашвілі – прем’єр-міністр

Польські медики почали огляд ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, повідомив голова уряду країни Матеуш Моравецький 12 липня.

«Ми не залишаємо друзів у біді. За моїм запитом, команда польських лікарів з Команди екстреної гуманітарної та медичної допомоги почали медичний огляд президента Міхеїла Саакашвілі в Грузії», – написав він у своєму твітері.

Інших деталей щодо огляду Моравецький не навів.

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Українська сторона 4 липня заявила про готовність «невідкладно обговорити» питання перевезення Саакашвілі до України для лікування й догляду.

На початку липня з’явилося відео допиту Міхеїла Саакашвілі, на якому було помітно його сильне схуднення і нездоровий вигляд. Експрезидент Грузії та громадянин України Саакашвілі нині перебуває в тбіліській клініці, він дистанційно підключився до засідання суду вперше з лютого цього року.

У березні у клініці «Вівамед» заявили, що сумніваються у доцільності подальшого перебування в ній Міхеїла Саакашвілі та збираються звернутися з цим питанням до пенітенціарної служби. Згідно із заявою клініки, Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати в будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.