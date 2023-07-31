Пригожин підтвердив, що ПВК «Вагнер» більше не набирає найманців

Засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.

У поширеній в мережі заяві Пригожина йдеться, що ПВК не відчуває дефіциту в особовому складі і новий набір не планується. Однак Пригожин не виключив, що набір відновлять, «як тільки батьківщині потрібно буде творити нову групу, яка зможе захищати інтереси країни».

За словами Пригожина, наразі ПВК продовжує свою діяльність лише в Африці та у підготовчих центрах у Білорусі.

Раніше про те, що ПВК «Вагнер» на невизначений термін припиняє роботу регіональних центрів з вербування найманців, повідомив Telegram-канал, в якому розміщуються оголошення про найм у цю приватну військову компанію. Там йдеться, що зараз відсутня гостра необхідність набору нових рекрутів через «великий кадровий резерв».

Після спроби заколоту ПВК «Вагнер» пункти набору найманців почали закриватися. З вулиць російських міст стали демонтувати білборди з оголошеннями про найм у приватну військову компанію.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальне провадження проти засновника компанії «Вагнер» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь».

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації компанії «Вагнер», а не повалення влади в Росії.