Держдума Росії схвалила підвищення призовного віку до 30 років

Депутати російської Держдуми одразу в другому та третьому читаннях схвалили законопроєкт про підвищення призовного віку до 30 років. До армії призиватимуть з 18 до 30 років.

Змінити межі призовного віку запропонувало Міноборони Росії в грудні 2022 року. Тоді йшлося про те, що нижню планку призовного віку підвищать з 18 до 21 року, а верхню — з 27 до 30 років. У такому вигляді законопроєкт і був ухвалений у першому читанні.

До другого читання депутати вирішили підвищити лише верхню планку віку призову, а нижню залишити на рівні 18 років.

Тепер документ має схвалити Рада федерації, після чого його підпише президент Росії Володимир Путін. Закон набере чинності 1 січня 2024 року.

Голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов сказав, що під призов у 2024 році не підпадуть росіяни, яким виповниться 27 років до кінця 2023 року. Їх зарахують до запасу.

У грудні 2022 року Андрій Картаполов обґрунтовував необхідність підвищення нижньої планки призовного віку тим, що «замість сопляка, якого призивають одразу після школи, будуть призивати досить дорослу людину». А в липні 2023-го Картаполов заявив, що нижній поріг вирішено залишити колишнім, «бо дуже багато хлопців хоче піти служити саме у 18 років».

Пізніше він заявив, що нижню планку призовного віку необхідно залишити через «серйозну демографічну ситуацію» в країні, що впливає на обсяг «мобілізаційного ресурсу». «Щоб ми не просідали, потрібна саме така редакція (закону)», – пояснив Картаполов.