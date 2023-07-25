У Росії Держдума ухвалює підвищення верхньої межі призовного віку з 27 до 30 років

У базі законодавчої діяльності російської Державної думи опублікували поправки, запропоновані до другого читання законопроєкту про підвищення призовного віку. Згідно з поправками, з 1 січня 2024 року він становитиме від 18 до 30 років, і перехідний період не передбачений.

Раніше про те, що нижня межа призовного віку залишиться незмінною, а піднімуть лише верхню межу, повідомляв голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він також заявив, що 25 липня Держдума планує розглянути ці поправки одразу в другому та третьому читаннях.

Проти збереження нижньої межі призовного віку на рівні 18 років виступали голови двох комітетів Ради федерації: голова комітету з оборони Віктор Бондарєв та голова комітету із законодавства та держбудівництва Андрій Клішас.

Зокрема, Бондарєв заявив, що нижня межа призовного віку має становити 21 рік, а верхня — 30 років, або чинні межі (від 18 до 27 років) не мають змінюватися, щоб не порушувати пропорції, штучно не пролонгувати призовний вік.

Змінити вік призову на строкову службу з 18 – 27 до 21 – 30 років у межах реформи армії наприкінці 2022 року запропонував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Законопроєкт про підвищення призовного віку до 30 років схвалений Держдумою в першому читанні в середині червня. Документ передбачає внесення поправок до закону «Про військовий обовʼязок та військову службу». Зокрема, у ньому пропонувалося поступове підвищення нижньої вікової межі призову: у 2024 році з 19 до 30 років, у 2025 році – від 20 до 30 років, у 2026 році – від 21 року до 30 років.