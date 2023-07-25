В ОГП повідомили про зростання числа дітей, загиблих і поранених через війну РФ

В Україні станом на ранок 25 липня підтверджені дані про загибель 497 і поранення 1077 дітей внаслідок російського повномасштабного вторгнення, повідомив Офіс генерального прокурора.

«24 липня внаслідок ворожої атаки на Костянтинівку Донецької області загинув 10-річний хлопчик і зазнали поранення четверо дітей віком від 5 до 12 років. 24 липня через обстріл окупантами села Піщане Куп’янського району Харківської області зазнав поранення 12-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

В ОГП наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Раніше в ООН повідомили, що станом на 16 липня змогли підтвердити загибель 9 287 і поранення 16 384 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених є значно вищою.