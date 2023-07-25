Удар РФ по Костянтинівці: в ОВА повідомили про двох загиблих, сімох поранених

Станом на ранок 25 липня відомо про двох загиблих і сімох поранених внаслідок вчорашнього російського удару по Костянтинівці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За уточненими даними станом на 07:00, під час вчорашнього обстрілу Костянтинівки двоє людей загинули (у тому числі 10-річний хлопчик, він зазнав поранень, несумісних із життям), сім – поранені (у тому числі четверо дітей – дівчатка 5, 11 і 12 років і 12-річний хлопчик)», – написав Кириленко у телеграмі.

За його словами, одна дитина серед поранених – у тяжкому стані, її «доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги». Стан решти дітей – задовільний, додав голова ОВА.

Обстріл стався 24 липня близько 19:00.

«Рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили з РСЗВ «Смерч» із касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для «знищення живої сили противника», – заявив Кириленко.

Місцева влада закликала батьків вивезти дітей із небезпечної зони.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 16 липня змогли підтвердити загибель 9 287 і поранення 16 384 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених є значно вищою.