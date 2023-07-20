Суд у Франції визнав право на притулок росіян, які втекли, щоб не воювати

Громадяни Росії, які виїхали зі своєї країни через загрозу мобілізації, а також мобілізовані, які відмовилися від участі у війні з Україною та дезертирували з армії, мають право на отримання статусу біженця у Франції. Таке рішення ухвалив Національний суд Франції з питань права на притулки (CNDA).

У своїй ухвалі суд послався на законодавство Євросоюзу про надання притулку. Зокрема, воно передбачає надання статусу біженця особі, якій загрожує переслідування за відмову від участі в конфлікті, де можуть бути скоєні воєнні злочини.

При цьому зазначається, що відмова від участі у війні для біженця, що запросив статус, має бути єдиним способом уникнути участі в можливих воєнних злочинах.

У ухвалі суду також ідеться, що під час вторгнення в Україну війська РФ вчиняли воєнні злочини, а оголошена в Росії мобілізація була масштабною. Крім того, суд зазначив, що росіяни фактично не могли ухилитися від служби в армії шляхом проходження альтернативної цивільної служби, а сам призов відбувався з численними порушеннями.

Згідно з рішенням суду, для набуття статусу біженця заявник має довести, що його можуть примусово призвати до армії. При цьому лише факт перебування в запасі не вважатиметься достатньою підставою.

Мобілізація в Росії розпочалася наприкінці вересня 2022 року. На тлі масового призову значна кількість росіян, які могли потрапити до армії, виїхали з країни.

Російська влада стверджує, що мобілізація була «частковою» і завершилася наприкінці жовтня. Однак президент РФ Володимир Путін досі не підписав указ про її завершення.

У січні 2023 року речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що деякі положення указу продовжують діяти.