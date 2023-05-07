РФ зіткнулася із «найбільшим за 25 років» браком робочої сили – британська розвідка

Росія стикнулась із «найбільшим за 25 років» дефіцитом робочої сили внаслідок пандемії коронавірусу та війни проти України, йдеться в даних британської розвідки.

«Центральний банк Росії опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року. За останні три роки через вплив пандемії коронавірусу і війну проти України населення РФ скоротилося на 2 мільйони більше, ніж очікувалось», – зазначають британські розвідники.

Крім того, за даними Міноборони Британії, в 2022 році із РФ виїхало близько 1,3 мільйона людей, серед них багато молодих і добре освічених людей, які працюють у високоприбуткових галузях. Міністерство зв’язку РФ раніше казало про те, що «близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників виїхали з країни торік і не повернулися».

«Мобілізація, історично висока еміграція, а також старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію», – вважають у британській розвідці.

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року країни Заходу заморозили майже половину золотовалютних резервів Росії: 300 мільярдів у доларовому еквіваленті з 640 мільярдів.