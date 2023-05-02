Зеленський: Україна готує новий «великий» пакет санкцій проти Росії

Україна готує новий «великий пакет» санкцій проти Росії, а відповідні рішення будуть схвалені «вже незабаром», йдеться в вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського у вівторок, 2 травня.

«Провів нараду щодо посилення санкційних режимів», – розповів глава держави.

За словами президента, мова йде про українські обмеження та санкції, спільні із партнерами України. Зеленський також додав, що «всі уважно стежать за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксують кожен такий напрямок та працюють разом із партнерами, аби заблокувати це».

29 квітня президент вже зазначав, що Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ.

Євросоюз, у свою чергу, наразі розробляє 11-й пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.