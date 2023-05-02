Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський: Україна готує новий «великий» пакет санкцій проти Росії

«Всі уважно стежать за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксують кожен такий напрямок та працюють разом із партнерами, щоб заблокувати це», наголосив президент Володимир Зеленський

Україна готує новий «великий пакет» санкцій проти Росії, а відповідні рішення будуть схвалені «вже незабаром», йдеться в вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського у вівторок, 2 травня.

«Провів нараду щодо посилення санкційних режимів», – розповів глава держави.

За словами президента, мова йде про українські обмеження та санкції, спільні із партнерами України. Зеленський також додав, що «всі уважно стежать за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксують кожен такий напрямок та працюють разом із партнерами, аби заблокувати це».

29 квітня президент вже зазначав, що Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ.

Євросоюз, у свою чергу, наразі розробляє 11-й пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG