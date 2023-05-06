Bloomberg: криптобіржу Binance підозрюють у допомозі росіянам з обходом санкцій

Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо криптобіржі Binance через підозри, що майданчик дозволяв росіянам обходити санкції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на пʼять джерел.

Як пише інформаційне агентство, відділ національної безпеки міністерства юстиції США зараз перевіряє, чи не порушувала криптобіржа або її посадові особи обмеження, повʼязані з російським вторгненням в Україну. Натомість розслідування здійснює і кримінальний відділ міністерства. Binance також обговорює з американським міністерством попередні претензії на адресу біржі, повʼязані з обходом санкцій щодо Ірану.

Представники криптобіржі заявили, що компанія «повністю дотримується всіх американських та міжнародних санкцій». Вони додали, що платформа є абсолютно нетерпимою до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.

Один із експертів у розмові з російською агенцією РБК припускав, що компанія «передала» російських клієнтів іншій юридичній особі, не повʼязаній із ЄС, щоб не порушувати європейські санкції.

Крім цього, видання «Код Дурова» наприкінці квітня зазначало, що Binance повернула підтримку карт російських банків.