«Bitcoin стає улюбленою валютою Росії для ухиляння від санкцій Магнітського» – Браудер

Вартість Bitcoin потужно зростає і деякі фінансові експерти та аналітики ІТ починають турбуватись стосовно того, що цифрова криптовалюта буде здебільшого використовуватись такими країнами, як Росія, для того, щоб обійти санкції США, пише Buzzfeed.

Ці криптовалюти – подарунок від Бога для злочинців та диктаторів, які хочуть вберегти свої гроші

«Ці криптовалюти – подарунок від Бога для злочинців та диктаторів, які хочуть вберегти свої гроші», – сказав Вільям Браудер, фінансист та правозахисник в інтерв’ю виданню Buzzfeed напередодні своїх свідчень в Гельсінській комісії США, присвячених п’ятиріччю «закону Магнітського».

«Bitcoin стає улюбленою валютою Росії для ухиляння від санкцій Магнітського», – зазначив Браудер у Twitter.

В своїх свідченнях, текст яких вже опублікувало видання, Браудер закликає «США та інші уряди Заходу приділити невідкладну увагу режиму санкцій за законом Магнітського та інших санкційних програм».

Особливо нагальним це попередження є через заяву помічника Путіна Сергія Глазьєва про існування «об’єктивної потреби» в криптовалютах, бо російські банки підпадають під санкції США.

Криптовалюти працюють на основі технології Blockchain, яка дозволяє робити надійні та практично непорушні записи про проведення операцій з активами.

Також технологія дозволяє приховати інформацію про тих, хто продає чи купує валюту, надаючи можливість злочинцям та особам, які внесені до санкційних переліків, провадити бізнес поза світовою фінансовою системою.

Відомим користувачем криптовалют є Wikileaks, а Північна Корея щонайменше тричі намагалась вкрасти Bitcoin з валютних бірж Південної Кореї, повідомляє видання, посилаючись на звіти компанії з кіберзезпеки FireEye.

У Венесуелі, де через санкції та інфляцію місцева валюта болівар різко втратила свою цінність, президент Ніколас Мадуро заявив, що уряд Венесуели створить власну цифрову валюту, що називатиметься petro.

Bitcoin та інші анонімні криптовалюти дозволяють особам обходити фінансову систему і анонімно проводити фінансові транзакції

«Bitcoin та інші криптовалюти, ймовірно, створять новий шлях в обхід цих санкцій для режиму Путіна. На тепер санкції в рамках закону Магнітського є дуже ефективними, тому що коли особа потрапляє в перелік з санкцій, вони стають паріями для міжнародної фінансової системи. В той момент, коли ім’я особи потрапляє до санкційного переліку Міністерства фінансів США, жоден банк в світі не хоче провадити бізнес з цією особою, щоб не потрапити під санкції США. На жаль, Bitcoin та інші анонімні криптовалюти дозволяють особам обходити фінансову систему і анонімно проводити фінансові транзакції», – йдеться в свідченнях Браудера.