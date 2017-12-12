Біткойн, майнінг, блокчейн і котики: що потрібно знати про криптовалюту?

Дарія Алі-Заде, Юрій Баранюк

Біткойни – слово, яке наразі у центрі уваги, адже навколо цієї віртуальної валюти чималий ажіотаж: вона то зростає, то падає. Хтось стає мільйонером і навіть мільярдером, але знання публіки про біткойни, як правило, обмежуються тим, що це – віртуальна валюта, «яку ніхто не контролює», і що минулого тижня вартість одного біткойна досягала 18 тисяч доларів. В Україні наразі біткойни не визнаються як платіжний засіб. ​

Справа в тім, що 10 і 17 грудня дві американські біржі, Cboe і СME, починають торгівлю фінансовими інструментами, прив'язаними до курсу біткойна. Це може призвести до різких стрибків курсу. Окрім того, це підігріває ажіотаж на ринку.

Ще рік тому словами «біткойн», «майнінг» і «блокчейн» користувалися лише на професійних форумах. Відтоді криптовалюта вийшла в світ і зросла в ціні, її добувачі скуповують відеокарти по всьому світу (щоб її «майнити»).

Звідки взявся біткойн?

У 2008 році Сатоші Накамото виклав у загальне користування файл з описом протоколу і принципу роботи віртуальної платіжної системи. Так з'явився біткойн. Тривалі роки біткойн мало хто сприймав всерйоз. Перший відчутний стрибок вартості біткойна стався у 2013 році: 1 квітня за 1 монету вперше дали 100 доларів. У листопаді – вже 1000. Поки все зрозуміло. Основою для транзакцій з новими електронними грошима стала система блокчейн – тут дещо складніше.

Що таке блокчейн?

Блокчейн – це база даних, яка зберігає всі коли-небудь здійснені транзакції у вигляді публічно доступних блоків інформації. Копії цієї бази зберігаються в кожному біткойн-гаманці кожного власника біткойна. Щоразу, коли відбувається транзакція з біткойнами, інформація про неї перевіряється і записується до цієї бази. Це необхідно для того, щоб неможливо було відправити один і той самий платіж двом різним людям одночасно.

Хто такі майнери і навіщо їм «ферми»?

Повіркою мільйонів транзакцій займаються майнери. Спочатку вони робили це на звичайних домашніх комп'ютерах, але зі зростанням обсягів транзакцій перейшли на спеціальне обладнання – так звані «ферми». За перевірку і формування нового блоку інформації в мережі блокчейн майнери отримують оплату – звичайно ж, криптовалюту.

Чи є інші криптовалюти?

Віртуальна валюта пережила багато злетів і падінь, породивши близько 700 альтернативних криптовалют. Другу за популярністю – Ethereum, або просто «ефір» – створив російський розробник Віталік Бутерін, який живе в Канаді. Тоді йому було 19 років.

Кілька днів тому на блокчейні Ethereum був запущений новий проект CryptoKitties, який пропонує користувачам придбати за «ефір» віртуальних котиків, яких можна парувати, отримувати нових вихованців і продавати за цілком реальні гроші. Другого грудня один такий котик був проданий за 117 000 доларів.

Число власників котиків, ефіру, біткойнів та інших криптовалют постійно зростає. Як і їх вартість. Інвестуванням в криптовалюту вже зайнялися серйозні гравці фінансового сектору.

Що буде далі?

Абсолютний рекорд біткойн встановив 8 грудня – криптовалюта на деяких майданчиках перетнула позначку в 18 тисяч доларів за одну монету. Однак, здається, вже ніхто не хоче вірити, що ціни впадуть до рівня минулого року (тоді одна криптомонета коштувала менше від тисячі американських доларів).

Але вже чітко намічений черговий «судний день» – 10 і 17 грудня в США дві біржі розпочинають торгувати ф’ючерсами на біткойни. Це може призвести до різких стрибків курсу і підігріти ажіотаж на ринку.

Криптосвіт розділився на два табори: одні чекають, що до 18 грудня біткойн обвалиться, щоб ф’ючерси були більш вигідними, інші вважають, що він зросте до 40 000

«Криптосвіт розділився на два табори: одні чекають, що до 18 грудня біткойн обвалиться, щоб ф’ючерси були більш вигідними, інші вважають, що він зросте до 40 000», – говорить Роман Сайдулін, маркетинговий директор компанії Bonum, яка видає позики в криптовалюті.

Сайдулін каже, що біткойн дуже переоцінений, але тим не менше загроз для свого бізнесу він не бачить. Сайдулін вважає, що смарт-контракт на основі блокчейну (в Etherium) – надійний механізм, а боятися треба обману в офлайні.

«Зараз з'являється дуже багато шахрайства. Дуже багато курсів незрозумілих людей, які місяць тому самі вперше дізналися про це», – говорить Сайдулін.

Біткойн в Україні

В Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами.

Складна правова природа криптовалют не дає нам визнати криптовалюту ні коштами, ні валютою, ні платіжними засобами іншої країни, ні валютною цінністю, коштами, цінними паперами, грошовим сурогатом

«Складна правова природа криптовалют не дає нам визнати криптовалюту ні коштами, ні валютою, ні платіжними засобами іншої країни, ні валютною цінністю, коштами, цінними паперами, грошовим сурогатом», – казав заступник голови НБУ Олег Чурій наприкінці листопада.

За його словами, криптовалюти не підпадають під режим регулювання обігу коштів.

Він попередив, що будь-які операції з криптовалютами, включаючи їх купівлю, продаж, обмін і конвертацію, пов’язані з великою кількістю ризиків, які мають усвідомлювати фізичні та юридичні особи до проведення таких операцій.

За його словами, на сьогодні створена робоча група в складі трьох зазначених регуляторів фінансового ринку, а також Міністерства фінансів і Державної служби фінансового моніторингу, яка продовжує роботу над визначенням правового статусу криптовалют в Україні.

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