Біткойн: прорив чи мильна бульбашка?

Цього тижня провідна криптовалюта, біткойн, перейшла черговий пік своєї вартості, сягнувши в 10 тисяч доларів і ця тенденція стрімкого зростання зберігається вже кілька місяців поспіль. Але центральні банки багатьох країн світу кажуть, що успіх біткойна та інших криптовалют є лише мильною бульбашкою, яка рано чи пізно, але лусне. І щоб цього не сталося або щоб мінімізувати можливі негативні наслідки, пропонується більший контроль за обігом криптовалют.

Стрімкий стрибок у вартості біткойна тримає провідних банкірів центробанків світу насторожі бо криптовалюти загрожують їхньому контролю над банківськими системами і це може підірвати монетарну політику, до якої вони вдаються, намагаючись тримати під контролем інфляцію.

Але на тлі того, як біткойн перейшов межу спочатку у 8000 доларів на початку тижня, а потім і 10000 після понад 50-відсоткового зростання за останні майже 10 днів, банкіри, як пише агентство Reuters, також схвильовані, що саме на них ляже відповідальність у разі краху біткойна.

Ось чому багато центробанків різних країн світу хочуть більшого контролю за криптовалютами. А інші банки навіть подумують про створення власних цифрових валют і випробовують платіжні платформи для них.

«Проблема з біткойном в тому, що він легко може вибухнути і тоді центральні банки будуть звинувачені в тому, що не робили достатньо. Отже, ми намагаємось зрозуміти діяльність банків у плані криптовалют, торгівля якими має краще регулюватися», – каже агентству експерт Європейського центрального банку Евальд Новотний.

Глобальний криптовалютний ринок оцінується нині в 245 мільярдів доларів, що є незначним показником у порівнянні з понад трильйоном доларів, які мають в активах Банк Японії, Федеральна резервна система США ти Європейський центробанк кожен.

Рисою криптовалют, однак, є та, що вони не є централізованими. Вони не проходять через регульовані банки і традиційні платіжні системи. Натомість, вони часто використовують блокчейни – онлайновий бухгалтерський облік трансакцій, який утримується мережею анонімних комп’ютерів в інтернеті.

Це викликає стурбованість щодо піддатливості системи до хакерських нападів та інших фінансових зловживань.

Як зазначає Reuters, власники криптовалют претендують на володіння радше приватною, аніж громадською банківською системою, і це може або луснути, або припинити своє існування.

Або краще розібратись в тому що таке біткойн і які тенденції нині на ринку криптовалют, Радіо Свобода розмовляло з виконавчим директором Міжнародного фонду Блейзера Олегом Устенком.

– Що таке біткойн, з чим його «їдять», так би мовити? Якби Ви пояснили?

– В принципі, це таке друкування, емісія електронних грошей. Ці електронні гроші друкуються не звичайним способом, як скажімо на монетному верстаті або взагалі на банкнотному верстаті. А вони друкуються і називається майнінгом, там вони виробляються. Виробляються вони в комп’ютерних системах, використовуючи так звану систему блокчейнів. І від того це друкування неконтрольоване.

Скільки хочеш можна надрукувати цих коштів, цих бійткойнів. І це ж не лише біткойни

Скільки хочеш можна надрукувати цих коштів, цих бійткойнів. І, до речі, це ж не лише біткойни. Там є різні види так званих криптовалют. Просто біткойн один із найстаріших, один із найбільш розповсюджених. Є багато інших, скажімо, ефіріум, є ті, які створювалися в різних країнах. Їх багато – більше ніж сто найменувань таких загальновідомих, таких, що достатньо активно курсують на цьому ринку криптовалют.

Бачимо, що біткойн перевалив межу десять тисяч. Таких зростань, в принципі, на ринку будь-якої валюти, на ринку цінних паперів, дорогих металів – їх не буває

З одного боку вони друкуються неконтрольовано, з іншого боку, як на будь-який товар, є попит на криптовалюту. З одного боку, цей попит збільшувався, взагалі виникав спочатку як такий тестовий попит, потім він збільшувався, виходячи з того, що збільшувався сам додатковий попит на криптовалюту. А потім вже було таке панічне зростання попиту. Це події останніх декількох тижнів, ми бачимо дуже чітко і навіть останніх днів, ми бачимо, як збільшується попит на криптовалюти взагалі і на біткойн зокрема. І тому ми бачимо, що біткойн перевалив межу десять тисяч, і ми бачимо, що, скажімо, й ефіріум теж збільшується в ціні. Таких зростань, в принципі, на ринку будь-якої валюти, на ринку цінних паперів, на ринку дорогих металів – їх не буває.

– Тобто це таке безпрецедентне швидке зростання, так?

Я не пам’ятаю, щоб було таке зростання день за днем. Воно буде збільшуватися, може кілька тижнів, може кілька місяців. Але потім почнеться масовий викид цієї валюти

– Я б сказав так, не просто безпрецедентне, це я не пам’ятаю, навіть якщо мова йшла про такі класичні випадки формування бульбашок… Я не пам’ятаю, щоб там було таке зростання день за днем. І таке збільшення, збільшення десять, п’ятнадцять, двадцять відсотків, просто не відбувається на будь-якому жодному ринку. Тому моє власне бачення цього – це збільшення буде відбуватися ще якийсь певний період часу. Воно буде збільшуватися, ціна буде продовжувати збільшуватися на всі криптовалюти може кілька тижнів, може кілька місяців. Але потім все це збільшення не просто застопориться, воно буде мати повністю зворотну реакцію, коли почнеться масовий викид цієї валюти.

Деякі користувачі Твітера з гумором сприймають стрімкий зліт вартості біткойна:

– Зараз говорять про криптовалюту – бульбашка чи прорив? Я так розумію, що за Вашою версією короткотерміново це буде прорив, але в майбутньому, в довшій перспективі – це може бути й бульбашка. Правильно я розумію Вас?

– Правильно. Точно так і є.

Дехто з користувачів Твітера вже ілюструє статті про біткойн фотографіями бульбашок:

– Скажіть, будь ласка, те, що центробанки схвильовані цією криптовалютою, біткойнами, не контрольованістю – це виправдане хвилювання?

Якщо згадати фальшивомонетників, то всі були б не проти тих, хто намагався друкувати гроші без контролю держави, ще краще десь на власному подвір’ї це робити

– Взагалі, якщо навіть згадати фальшивомонетників, то всі були б не проти тих, хто намагався друкувати гроші без контролю держави, ще краще десь на власному подвір’ї це робити. Але проблема в тому, що це може розкачувати – і достатньо сильно! – може розкачувати всю монетарну систему вже не окремо взятої країни, а цілого світу. І тому нема ніяких здивувань з приводу того, що це достатньо серйозно зараз обговорюється представниками центробанків усіх країн, всіх провідних країн в тому числі.

– Чи є в біткойнах і криптовалюті загалом такий наліт модності, ультрасучасності? От 21-ше століття, є інтернет, є соцмережі, є маса гаджетів, і от це така теж складова цієї моди на віртуальність? От тепер маєте ще й віртуальну валюту! Як Ви це психологічно бачите?

– Я думаю, що так, є такий психологічний аспект, але теж людство завжди намагалося купувати, вкладати кошти, в якісь такі дуже…

– Новаторські?

– Так, новаторські інструменти. І, скажімо, якщо згадати минуле із кризи з бульбашками з тюльпанами в Голландії в 17-му столітті… тому криптовалюти зараз, це просто тюльпани, але вже нашого століття.

– Україна і біткойн – в Україні теж здійснюється майнінг біткойнів і є люди, які володіють багатьма біткойнами, а навіть біткойнові мільйонери…

– Так, дійсно, воно існує. І достатньо активно існує, розвивається. Просто криптовалюти не мають меж, кордонів не мають. З цієї точки зору, немає нічого дивного, що ми бачимо це і на території України, це достатньо активно поширене явище. Але Нацбанк поки що не реагував на криптовалюти, на відміну від інших центробанків. Вони робили деякі заяви, що вони вивчають процес, але це не означає, що вони його контролюють чи намагаються навіть контролювати. Вони просто обмежуються заявами, що вони вивчають це питання.