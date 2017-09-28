Фінкомітет Ради почав роботу над законопроектом про криптовалюти – Рибалка

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності почав роботу над законопроектом про криптовалюти.

«У нашому парламентському комітеті ми розпочали роботу над законопроектом про криптовалюти. Вони набирають все більшу популярність у світі. Їх світовий ринок перевищив 160 мільярдів доларів», – написав голова комітету Сергій Рибалка на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, не можна нехтувати проблемою регулювання криптовалюти в Україні з кількох причин.

«Наш IT-потенціал дозволяє Україні претендувати на лідерство у розвитку нових фінансових технологій, нам вкрай потрібний розвиток цивілізованого фінансового ринку…Але сьогодні криптовалюти – це вкрай ризикований спекулятивний фінансовий інструмент, який не має ніякої реальної вартості окрім спекулятивного попиту. Тому досвід нашого банкопаду та фінансових пірамід зобов’язує нас думати про захист інтересів людей, яких можуть масово ошукати», – написав він.

Рибалка також повідомив, що на нараді у комітеті були представники НБУ, Мінфіну, інших державних органів, представники ринку криптовалют, експерти.

Криптовалюта – це цифрова (віртуальна) валюта. Наразі криптовалюта, зокрема найпоширеніша біткойн, не має визначеного правового статусу в Україні. У 2014 році в Україні була оприлюднена позиція Нацбанку, в якій йшлося про те, що біткойн не рекомендується для використання, адже це високоризиковий фінансовий інструмент. Останнім часом підвищилася увага до біткойнів через стрімке зростання їх ціни. У серпні в Нацбанку заявили про намір врегулювати правовий статус біткойн.