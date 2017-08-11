Нацбанк обіцяє визначити правовий статус Bitcoin в Україні

У Національному банку України обіцяють визначити правовий статус Bitcoin в Україні.

Як повідомляє прес-служба регулятора, визначення такого статусу в Україні ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання операцій з ним у світі.

У НБУ зазначають, що у різних країнах Bitcoin класифікують по-різному – як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар.

Зі свого боку, Нацбанк наразі офіційно не підтримує жодне з цих визначень.

У НБУ повідомляють про діалог з низкою державних установ, зокрема Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, щодо вироблення спільної позиції щодо правового статусу Bitcoin.

Це питання буде розглядатися на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності, яке планують провести до кінця серпня, додають в прес-службі регулятора.

Напередодні повідомлялося, що на одному з об’єктів інституту електрозварювання імені Патона СБУ і Нацполіція виявили 200 одиниць комп’ютерного обладнання для генерації Bitcoin. Силовики зазначають, випуск та обіг Bitcoin на території України заборонений.

Bitcoin – це електронна валюта з відкритим кодом. Вона децентралізована, дозволяє здійснювати розрахунки по усьому світу, при цьому комісія за переводи або дуже низька, або відсутня. Мережу, яка підтримує функціонування системи Bitcoin створюють люди, учасники, які мають на своєму комп’ютері встановлену програму. В цій мережі передача інформації здійснюється від програми до програми, а інтернет відіграє роль транспортної системи.