Біткоїн підскочив вище 18 тисяч доларів

Найвідоміша криптовалюта світу – біткойн – перейшла межу вартості у 18 тисяч доларів після того, як нею почали торгувати на провідних фінансових біржах світу. Це, з одного боку, радує фінансових інвесторів, а з іншого – непокоїть тих, хто вважає, що стрімкий зліт біткойна може стати у майбутньому фінансовою бульбашкою. Між тим в Україні наразі біткойни не визнаються як платіжний засіб.

Якийсь час на торгах Чикагської фінансовї біржі біткоїн перетнув межу у 18,000 доларів. Те, що біткойном почали торгувати найбільші фінансові біржі світу підкріплює вагу криптовалюти, але з іншого боку, як зауважують світові агентства, вперше професійні брокери отримали змогу інвестувати безпосередньо в біткойн, але водночас багато з них наразі тримають відстань від криптовалюти, нарікаючи на брак регуляцій довкола неї.

«Це дає їй легітимність. Це є визнанням, що це є актив, яким можна торгувати», – каже Нік Колас, фінансовий експерт з дослідної установи Data Trek.

Це дає їй легітимність. Це є визнанням, що це є актив, яким можна торгувати

Серед тих, хто радіє стрімкому злету вартості біткойна, є брати-близнюки Вінклвосс, яких називають першими біткойновими мільярдералим у світі. Саме їм належить ідея створення соціальної мережі, яка стала прототипом Фейсбука.

А до критиків біткойна належить, наприклад, фінансовий оглядач Джим Крамер, який попереджає, що вартість бікойна може впасти як тільки для торгівлі ним відкриються нові майданчики, що автоматично видчиняє двері для «короткотермінових спекулянтів», які ставлять на падінння вартості активів у майбутньому.

Шлях біткойна

На початку цього року біткойн мав вартість в приблизно тисячу доларів, потім в листопаді вперше перейшов межу в 10,000 доларів, а минулого тижня сягнув позначки в 16,777 доларів, а потім трохи підупав, а згодорм сягнув 18,000 доларів на торгах і знову дещо опустився в ціні.

Діаграма показує як зростав курс біткойна під час торгів на біржі в Чікаго:

Те, що для біткойна відкрилися електронні торгівельні платформи провідних бірж світу – зокрема у США – позначає, на думку оглядачів, величезні зміну в статусі криптовалюти. Раніше у біткойна була репутація, що ним серед інших торгують наркоділки та інші тіньові спекулянти.

Але, як зазначають світові агенції новин, все ще чимало людей у фінансовому світі з обережністю ставляться до біткойна, який не має ані свого Центробанку, ані легального обмінного курсу.

Кілька провідних банків світу все ще вивчають ситуацію довкола біткойна і не торгують ним, виступаючи в ролі фінансових посередників. Серед цих фінустанов такі відомі банки як JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Barclays, Morgan Stanley and Societe Generale.

Серед провідних банків світу наразі лише Goldman Sachs та ABN Amro дають свої торгівельні майданчики для операцій з біткойном.

Біткойн в Україні

Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами.

«Складна правова природа криптовалют не дає нам визнати криптовалюту ні коштами, ні валютою, ні платіжними засобами іншої країни, ні валютною цінністю, коштами, цінними паперами, грошовим сурогатом», – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій наприкінці листопада.

Складна правова природа криптовалют не дає нам визнати криптовалюту ні коштами, ні валютою, ні платіжними засобами іншої країни, ні валютною цінністю

За його словами, криптовалюти не підпадають під режим регулювання обігу коштів.

Він попередив, що будь-які операції з криптовалютами, включаючи їх купівлю, продаж, обмін і конвертацію, пов’язані з великою кількістю ризиків, які мають усвідомлювати фізичні та юридичні особи до проведення таких операцій.

За його словами, на сьогодні створена робоча група в складі трьох зазначених регуляторів фінансового ринку, а також Міністерства фінансів і Державної служби фінансового моніторингу, яка продовжує роботу над визначенням правового статусу криптовалют в Україні.