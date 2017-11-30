Регулятори не визнають криптовалюту платіжними засобами в Україні і попереджають про ризики – НБУ

Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами.

«Складна правова природа криптовалют не дає нам визнати криптовалюту ні коштами, ні валютою, ні платіжними засобами іншої країни, ні валютною цінністю, коштами, цінними паперами, грошовим сурогатом», – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.

За його словами, криптовалюти не підпадають під режим регулювання обігу коштів.

Він попередив, що будь-які операції з криптовалютами, включаючи їх купівлю, продаж, обмін і конвертацію, пов’язані з великою кількістю ризиків, які мають усвідомлювати фізичні та юридичні особи до проведення таких операцій.

За його словами, на сьогодні створена робоча група в складі трьох зазначених регуляторів фінансового ринку, а також Міністерства фінансів і Державної служби фінансового моніторингу, яка продовжує роботу над визначенням правового статусу криптовалют в Україні.

Криптовалюта – це цифрова (віртуальна) валюта. Наразі криптовалюта, зокрема найпоширеніша, біткойн, не має визначеного правового статусу в Україні. У 2014 році в Україні була оприлюднена позиція Нацбанку, в якій йшлося про те, що біткойн не рекомендується для використання, адже це високоризиковий фінансовий інструмент. Останнім часом підвищилася увага до біткойнів через стрімке зростання їх ціни. У серпні в Нацбанку заявили про намір врегулювати правовий статус біткойнів.