Як різні країни намагаються «опанувати» криптовалюту

Швидке поширення криптовалют у світі вже не може залишатися поза увагою держав, багато з яких й досі не можуть визначитися із тим, чи слід її регулювати і якщо так, то яким чином. Уряд України оголосив про новий підхід до цього питання, а в Росії вже підготували законопроект про легалізацію криптовалют, тим часом як в Білорусі їх легалізували ще минулого року.

Подальше відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на ринку криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази «створює загрози для економіки й безпеки держави

Доцільність створення власної криптовалюти в Україні

Поки що криптовалюту в Україні офіційно не визнавали, та Секретар Ради національної безпеки і оборони України нещодавно заявив, що питання криптовалют більше не може залишатися поза увагою держави, зважаючи на стрімкий розвиток ринку криптовалют у світі. Олександр Турчинов на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки зауважив, що подальше відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на ринку криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази «створює загрози для економіки й безпеки держави».

РНБО повідомила про доручення відповідним органам влади створити робочу групу з питання криптовалют. Вона має напрацювати нормативно-правові пропозиції щодо регулювання цього питання, визначення державного регулятора і порядку функціонування ринку криптовалют, порядок проведення моніторингу транзакцій з використанням криптовалют та ідентифікації суб’єктів криптовалютних операцій, а також порядок оподаткування доходів від здійснення криптовалютних операцій відповідно до вимог законодавства України.

До групи мають увійти представники НБУ, Мінфіну, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, СБУ, Національної поліції, Державної служби фінансового моніторингу, Державної фіскальної служби та Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України.

Крім того РНБО також повідомила, що НБУ наразі опрацьовує питання доцільності випуску власної української криптовалюти.

Росія хоче за допомогою криптовалют уникнути санкцій?

Міністерство фінансів Росії підготувало новий законопроект про легалізацію торгівлі криптовалютою на організованих торговельних майданчиках, за який голосуватимуть вже у лютому. За словами заступника міністра фінансів Росії Олексія Моїсеєва, міністерство підтримує легалізацію та торгівлю криптовалютою, але все одно має на меті запровадити певні обмеження та регулювання, повідомляє Newsweek.

Загальна ідея полягає в тому, що її необхідно буде купувати та продавати на офіційних біржах, коли буде задекларована – буде легалізована

«Це стосується того, що купівля та продаж [криптовалют] будуть дещо стандартизовані. Загальна ідея полягає в тому, що її необхідно буде купувати та продавати на офіційних біржах, коли буде задекларована – буде легалізована», – цитує видання Моїсеєва.

В Росії ставлення до криптовалют з часом «м’якшає». Та загалом, точки зору стосовно статусу криптовалюти в Росії різняться. Деякі високопосадовці переконані, що Росія ніколи не легалізує біткойн, а інші називають його фінансовою пірамідою. Сам президент Росії Володимир Путін вбачає необхідність врегулювання торгівлі криптовалютою в державі, повідомляє Newsweek.

Особливої уваги варте те, що як на початку року повідомляла газета The Independent, Кремль придивляється до технологій блокчейн, що стоїть за біткойном, як на основу для її власного «крипторубля». Річ у тім, що криптовалюта може допомогти Росії співпрацювати з партнерами по цілому світу не дивлячись на санкції, посилається автор на слова радника Путіна з економічних питань Сергія Глаз’єва.

Та Росія не єдина країна, якій така ідея спала на думку. Венесуела, наприклад, наприкінці минулого року оголосила про започаткування власної цифрової валюти на зразок біткойну, для того, щоб подолати складнощі, спричинені глобальними економічними санкціями, йдеться в звіті Perkins Coie. Цю валюту «підтримуватимуть запаси нафти, газу та мінеральні резерви країни, мовиться в The Telegraph.

Білорусь вже легалізувала криптовалюту

Поки уряди України та Росії визначаються із підходом до криптовалют, президент Білорусі Олександр Лукашенко ще наприкінці минулого року підписав документ, що легалізує операції з криптовалютами.

Лукашенко пояснив, що цей крок має на меті залучення іноземних інвесторів і перетворення Білорусі на регіональний центр технології блокчейнів, що робить онлайн-транзакції більш швидкими і безпечними, а також анонімними.

Більш того, згідно з декретом, всі операції з криптовалютами у Білорусі не оподатковуватимуться до 1 січня 2023 року.

Інші країни

Підходи до «опанування» криптовалюти відрізняються в різних країнах.

Наприклад, Банк Англії «побачив зелене світло» для запровадження своєї власної криптовалюти на зразок біткойну, повідомляє The Telegraph.

«Створена банком дослідницька команда вивчає можливість запровадження криптовалюти, пов’язаної з фунтом стерлінгів», – мовиться у статті. Це дозволить британцям зберігати гроші в цифровій формі, але за участі Банку Англії, що зробить можливим купівлю, наприклад, будинків, за лічені секунди, пояснює автор.

У 2017 році принаймні вісім штатів США працювали над законопроектами, що приймають або ж просувають використання біткойну та блокчейн технологій, деякі з них стали законами, зауважує Business Insider. У США біткойн розглядається як фінансовий актив, як засіб для інвестування, а в Швейцарії – він на другому місці за визнанням, пояснює директор з маркетингу Bitcoin-агентства KUNA Вадим Попов.

Австрія, наприклад, регулює фінансові сервіси, які включають віртуальну валюту, у той час як в Німеччині віртуальна валюта згідно із законом є фінансовим інструментом, а точніше – формою «приватних грошей», які можуть бути оподатковані, йдеться у звіті Perkins Coie.

В Японії з квітня 2017 року цифрова валюта стала офіційним платіжним методом, отримавши статус валюти. А ось Китай, наприклад, налаштований до криптовалюти досить негативно: наразі в країні розпочався тиск на майнерів, повідомляє Financial Times. Південна Корея наразі працює над планами по забороні криптовалюти в цій країні.

Директор Центрального банку Німеччини заявив Reuters, що будь-яка спроба регулювання криптовалют, таких як біткойн, повинна бути глобального масштабу, оскільки віртуальну спільноту, що не має кордонів, буде досить складно змусити виконувати національні та регіональні правила.