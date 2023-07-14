Російських мобілізованих в Україні «примушують до підписання контрактів» – Маляр

Мобілізовані російські військові зазнають тиску з метою змусити їх підписувати контракти на службу в російській армії. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 липня.

За її словами, це явище спостерігається від початку липня.

«У з’єднаннях і військових частинах російських окупаційних військ, які перебувають на тимчасово окупованій території України, почали примушувати мобілізованих військовослужбовців до підписання контрактів про проходження військової служби за контрактом у ЗС РФ», – заявила вона.

За даними Маляр, у разі відмови командири погрожують мобілізованим утриманням на передовій без ротації.

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«Як заохочення щодо мобілізованих, які погодилися, застосовується звільнення від виконання службових обов’язків на 1–2 доби (так звані вихідні), що є доволі ефективним чинником в умовах відмови командирами надання відпусток, у тому числі за сімейними обставинами», – додала урядовиця.

Вона зазначила, що таким чином російське командування намагається створити для своєї влади позитивну статистику щодо темпів набору на контрактну службу.

Редакція Радіо Свобода не може наразі незалежно перевірити цю інформацію.

У вересні 2022 року в Росії розпочалася, як заявила влада, часткова мобілізація. Наприкінці жовтня російський міністр оборони Сергій Шойгу прозвітував про призов до армії 300 тисяч осіб, а 31 жовтня президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації.