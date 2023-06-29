Росія: мобілізований отримав 9 років за дезертирство. Він каже, що має хвору дружину

У російському Приморському краї військовий суд засудив мобілізованого до девʼяти років колонії суворого режиму за три втечі з частини, повідомляє видання «Коммерсант» із посиланням на дані Фокінського гарнізонного суду. Підсудний визнав провину, пояснивши залишення частини необхідністю доглядати хвору дружину.

За даними газети, Андрій Дивісенко, призваний у вересні 2022 року за мобілізацією, 19 листопада самовільно залишив місце служби. 10 січня 2023 року він добровільно зʼявився до правоохоронних органів. Дивісенка відправили до шпиталю, звідки він знову втік 20 січня. 4 лютого поліцейські знайшли рядового в його квартирі і повернули до частини, проте 16 лютого він знову самовільно залишив її розташування. 17 березня його знову затримали.

Дивісенко визнав провину, а дезертирство пояснив необхідністю доглядати хвору дружину. Суд дійшов висновку, що його дружина справді була прооперована в квітні 2022 року, проте закінчила курс реабілітації восени 2022 року. До того ж, її могли доглядати родичі. Захист Дивісенка оскаржуватиме вирок, ймовірно, намагаючись знизити термін покарання.

У вересні 2022 року російський лідер Володимир Путін підписав закон про поправки до Кримінального кодексу, які збільшили тюремні терміни за залишення місця служби в умовах бойових дій та мобілізації.

Путін оголосив про мобілізацію росіян на війну з Україною наприкінці вересня 2022 року. Трохи більше, ніж через місяць, він повідомив, що мобілізацію закінчено, проте указ про таке закінчення так і не підписав. Пізніше у відповідь на депутатський запит адміністрація президента підтвердила, що указ про мобілізацію залишається чинним.