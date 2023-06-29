Наведення ракетного удару по Краматорську: затриманому чоловікові оголосили підозру у держзраді

Жителю Краматорська, якого підозрюють у наведенні ракетного удару по місту 27 червня, прокуратура повідомила про підозру у державній зраді, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, підозрюваний – працівник газотранспортного підприємства, який був дистанційно завербований представником спецслужб РФ.

Ввечері 27 червня російські війська завдали два ракетних удари по центру Краматорська і приватному сектору Біленького поблизу міста, спричинивши численні жертви серед цивільних і руйнування.

28 червня Служба безпеки повідомила, що затримала агента спецслужб Росії, який, на думку слідчих, скоригував російський ракетний удар у Краматорську.

Міністерство оборони РФ напередодні заявило, що в Краматорську був «уражений пункт тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ». На місці, куди був нанесений російський удар у Краматорську, розміщувався заклад харчування.

За останніми даними, через атаку 12 людей загинули, у тому числі 3 дитини, та понад 60 людей постраждали.