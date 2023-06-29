Російські сили відступають з вулиць на півночі Бахмута – командир підрозділу ЗСУ 

Російські військові відступають від окремих районів на півночі Бахмута Донецької області, зокрема, йдеться про вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів. Про це повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» командир розвідувальної роти 57-ої бригади ЗСУ Денис Ярославський, коментуючи контрнаступальні дії Сил оборони.

«Ворог був вибитий із цих позицій, з цих КСП (командно-спостережний пункт – ред.). Щільно працює з нашого боку артилерія та мінометні системи. Проводяться постійні і щоденні штурмові дії», – розповів Ярославський.

Водночас російські сили щільно мінують територію, додає командир, – використовують для цього протитанкові та протипіхотні міни.

«Для розуміння: один взвод може мінувати за ніч від 100 до 200 мін. Якщо вони підключають машини типу «Землеробство», то ця ефективність збільшується в рази», – додав Ярославський.

У Генштабі ЗСУ деталей щодо просування у Бахмуті поки не надають. З огляду на бойові дії редакція не може звірити дані з інших джерел.

За даними Міноборони України, наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають з кінця минулого тижня – українські військові щодня просуваються по флангах.

Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ. «Щоб звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння», зазначила Маляр.