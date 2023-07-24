Путін підписав закон про підвищення на 5 років граничного віку перебування у запасі армії РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про підвищення граничного віку перебування в запасі російської армії для солдатів, сержантів та прапорщиків із 50 до 55 років.

Для військовослужбовців, що належать до першого розряду, граничний вік буде підвищено з 35 до 40 років, до другого – з 45 до 50 років та до третього – з 50 до 55 років.

Також закон збільшує граничний вік перебування осіб запасу у мобілізаційному резерві. Так, для старших офіцерів він підвищується з 60 до 65 років, для молодших офіцерів – з 55 до 60 років, а для пересічного складу та прапорщиків – з 45 до 55 років. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві для офіцерів високого рангу зберігається на рівні 70 років.

З 1 січня 2024 року і до 1 січня 2028 року законом передбачається перехідний період, протягом якого громадяни будуть переводитись у відставку поетапно.

Крім того, закон дозволить іноземним громадянам підписувати контракти про перебування в резерві за умови, що їхня посада не буде пов’язана із державною таємницею.

Минулого тижня стало відомо, що депутати Держдуми вирішили не підвищувати нижню межу призовного віку до 21 року із 18 років. Відтак призовний вік термінової служби у Росії становитиме з 18 до 30 років.

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона людей протягом трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками.