Куп’янський напрямок: Генштаб повідомив про відбиття атак РФ біля Берестового та Новоселівського

Російські війська протягом доби завдали дев’яти ракетних та 39 авіаційних ударів по українських позиціях і населених пунктах, а також здійснили 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 31 липня.

За зведенням, протягом доби на фронті відбулося близько 30 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки на Донеччині. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області», – заявив штаб.

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Командування також повідомляє про російські авіаудари та обстріли на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують наступ російських військ біля Мар’їнки та Побєди. Також армія РФ здійснювала «безуспішні спроби» відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

На півдні російська армія зосереджує зусилля на перешкоджанні просуванню ЗСУ.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в зведенні.

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Штаб зазначає, що російські війська продовжують використовувати цивільну інфраструктуру в окупованих населених пунктах. Зокрема, відомо про розміщення близько 100 російських військових в шахтарському профілакторії в Нижньому Нагольчику, а також ще понад сотні – в будівлях закладу освіти в Семикозівці на Луганщині.

Командування звітує про сім авіаударів по російських військах і техніці, а також ро ураження ракетами на артилерією двох зенітно-ракетних комплексів РФ, вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок», артилерійського засобу та районів зосередження особового складу РФ.