Новий удар ЗСУ по Чонгарському мосту: які наслідки?

Російський ставленик на захопленій частині Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що в ніч проти 29 липня Сили оборони вдарили по залізниці між материковою Україною та окупованим Кримом.

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За його словами, російська ППО збила всі 12 ракет Storm Shadow, а їхні уламки «незначно пошкодили будку обхідника та контактну лінію» – і ці пошкодження вже нібито усунуті.

Цього ж дня Стратком ВСУ підтвердив факт удару по Чонгарському мосту, а телеграм-канал «Кримський вітер», посилаючись на слова російських туристів, повідомив, що міст перекритий через пошкодження.

«Я їду в Крим, мені сказали щойно, що міст підірвали, і через Вірменськ усіх», – написав один із користувачів в одній із російських телеграм-груп.

Також у мережі з'явилися супутникові фотографії, на яких нібито видно, що ЗСУ знищили значну частину залізничного полотна біля Чонгарського мосту.

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При цьому чергову атаку на міст практично не згадували «Z-воєнкори». Американський Інститут вивчення війни зробив висновок, що Кремль просто заборонив їм це робити. Попередній удар по Чонгару відбувся 22 червня, і тоді Сальдо заявив, що угрупування загарбників на Півдні України живитиметься через «сухопутний коридор» до Криму.

Головні питання випуску:

Чи придатний тепер залізничний міст біля Чонгара для військових перевезень Росії?

Чому Кремль замовчує сам факт чергового удару по ньому Силами оборони?

І як попередній удар по Чонгару позначився на здатності російських військ оборонятися?