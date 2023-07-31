На Херсонщині через російські обстріли за день три людини загинули, 18 поранені – ОВА

У Херсонській області від ранку 31 липня через масовані російські обстріли загинули троє цивільних людей, ще 18 – постраждали, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«З самого ранку російська армія нещадно обстрілює Херсонщину. Станом на цю годину тільки у Херсоні – сімнадцять поранених і троє загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу. Наймолодшій постраждалій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні», – написав Прокудін у телеграмі ввечері 31 липня.

За його словами, один загиблий і шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь РФ, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів і підтоплення.

«Така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ», – заявив голова ОВА.

Прокудін закликав жителів міста в найближчі кілька днів бути «максимально обережними», бо, за його словами, обстріли продовжуватимуться.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.