Росія в обхід санкцій ввезла чіпи подвійного призначення на понад пів мільярда доларів – розслідування

Росія лише за останні пів року імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній, які використовуються, зокрема, для виробництва озброєнь, на суму понад пів мільярда доларів. На мільйони доларів завезено верстати для оборонної промисловості, на 171 мільйон – західні запчастини для цивільної авіації – повідомляє російське видання «Верстка» у своєму розслідуванні.

Журналістам вдалося підрахувати обсяги ввезених до Росії санкційних товарів за період з 1 січня до 1 липня 2023 року за допомогою закритої митної статистики, а також з’ясувати, як працюють схеми нелегального постачання.

Так, за даними видання, в Росію, незважаючи на санкції, безперешкодно продовжують надходити чіпи подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва ракет. За останні пів року російська влада розмитнила товари американських компаній Analog Devices Inc. на суму понад 98 мільйонів доларів, Xilinx – понад 75 мільйонів доларів, Microchip Technology – понад 42 мільйони доларів, Texas Instruments – не менше ніж 38 мільйонів, а також Infineon, найбільшого в Німеччині виробника напівпровідників, – більш ніж на 28 мільйонів доларів.

Ще в Росію ввезли продукцію Marvell, Cypress Semiconductor і Atmel на загальну суму близько 18 мільйонів доларів.

Чіпи подвійного призначення до Росії ввозять сотні компаній. При цьому, як встановили журналісти, 11 із 25 найбільших імпортерів зі списку, складеного «Версткою», – прямі постачальники російських підприємств ВПК.

Проти двох компаній із першої п’ятірки (про їхню участь у постачаннях ВПК раніше розповідали «Важные истории») США запровадили санкції. Це імпортери Analog Devices Inc. – «ВМК» і «Тесткомплект», які є постачальниками підприємств Ростеха. Санкції, запроваджені в січні, ніяк не завадили їхній діяльності. З початку року вони завезли компоненти на суму майже 20 мільйонів доларів.

Але чіпи не єдиний вид забороненої продукції, гостро необхідний російському ВПК, який продовжує потрапляти до Росії в обхід санкцій, зазначають журналісти. Наприклад, компанія «Униматик» від початку цього року безперешкодно ввезла до Росії верстати італійської O. M. V. і німецької Arinstein на суму не менше ніж п’ять мільйонів доларів.

До того ж у деяких випадках відправником виступала сама компанія-виробник. Так, у травні «Униматик» привіз фрезерні верстати. Їх відправила з Італії сама O. M. V. Officine, незважаючи на те, що цей вид продукції перебуває ще й під експортним контролем Євросоюзу. А одним із основних держзамовників «Униматика» є Завод №9 – провідний у Росії виробник танкових гармат, пише «Верстка».

Крім того, за підрахунками видання, чотири найбільші авіакомпанії Росії – «Аерофлот», S7, «Победа» і «Россия» – з початку цього року ввезли до країни запчастини для літаків на 47, 35, 13 і 15 мільйонів доларів відповідно. Майже всі комплектуючі – від західних виробників.

Санкції, запроваджені проти російської авіагалузі після широкомасштабного вторгнення в Україну, передбачають заборону на постачання до Росії авіатехніки і запчастин.

Ключовими точками реекспорту є Китай, Гонконг, ОАЕ і Туреччина. Важливу роль відіграють держави колишнього СРСР – Казахстан, Киргизстан, Вірменія й Узбекистан, пише «Верстка».

У розслідуванні журналісти описали схему постачання до Росії санкційних товарів. Вона виглядає так: у третій країні реєструється компанія, яка або викуповує на внутрішньому ринку необхідний товар, або сама замовляє його безпосередньо у виробника і ставить його на реекспорт до Росії. Реєструють такі компанії як росіяни, так і іноземці. Але варіант із іноземцем-засновником – надійніший, тому що деякі постачальники за цим стежать, розповіли «Верстці» кілька людей, які займаються паралельним імпортом.

Розслідування показало, що в Росію можна ввезти практично все, що завгодно з будь-якої точки світу: від чіпа подвійного призначення до турбореактивного двигуна для Airbus. У схемах через треті країни беруть участь західні компанії, а російська влада успішно обходить європейські й американські санкції.

Від початку повномасштабного російського збройного вторгнення на територію України сотні іноземних корпорацій, компаній і брендів оголосили про закриття бізнесу в Росії, відповідно, зупинивши й імпорт продукції з-за кордону. У відповідь російська влада дозволила ввезення в країну іноземних товарів через треті країни в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.