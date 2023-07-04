У російській зброї в Україні виявили понад 1000 іноземних компонентів – група Єрмака-Макфола

Попри санкції, Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для виробництва ракет – про це йдеться в звіті міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола) від 3 липня.

Група, зокрема, посилається на оцінки Королівського інституту США (Royal United Services Institute), за якими російський оборонний комплекс використовує понад 450 різних типів закордонних компонентів у 27 різних системах обладнання. При цьому багато з них вироблені американськими компаніями, які виготовляють мікроелектроніку.

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«Фактично лише десять компаній відповідають за понад 200 компонентів (близько половини від загальної кількості). І, що найголовніше, понад 80 із цих компонентів підпадають під експортний контроль США, але російським військовим все-таки вдалося отримати їх, можливо, через посередників із третіх країн», – йдеться в звіті.

При цьому неясно, чи цим компаніям відомо, що їхня продукція опиняється в Росії.

Група також проаналізувала дані про російське озброєння, виявлене в Україні від початку повномасштабного вторгнення:

у 58 одиницях російської зброї знайшли загалом 1 057 окремих закордонних компонентів, половину з них складають мікрочіпи та мікропроцесори

155 компаній ідентифікували як виробників цих компонентів, їхні штабквартири розташовані в 19 країнах.

18 компаній у США відповідальні за приблизно дві третини знайдених складових

з 1 185 кодів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (HS) виявили 385 таких, що можуть вказувати на потенційні порушення експортного контролю. З них лише 170, тобто менше половини входять до списку товарів подвійного призначення Євросоюзу, експорт яких вимагає ліцензії.

За даними групи, Росія отримує західні продукти для виробництва зброї через Китай, Гонконг та Туреччину.

«Режим експортного контролю не настільки ефективний, як потрібно. Надто багато компонентів із західних країн знаходять шлях до Росії, навіть якщо ми визнаємо, що деяких випадків обходу експортного контролю неможливо уникнути, якщо компанії в третіх країнах розташовані поза прямим доступом санкційної коаліції», – йдеться в звіті.

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський, звертаючись до саміту Європейської ради, заявив, що багато ракет, випущених по Україні, були «вироблені нещодавно та містять критичні компоненти, які зроблені компаніями вільного світу».