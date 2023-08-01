За минулу добу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 31 липня на лінії фронту відбулося понад 40 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 1 серпня.

«Протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки», – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і три удари – по зенітно-ракетних комплексах противника, українські військові знищили чотири ударних БпЛА типу «Шахед-136» та чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пʼять зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок», пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та пʼять районів зосередження особового складу ворога», – інформують українські військові.