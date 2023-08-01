«Підірвали Антонівський міст разом зі своїми військовими». Що робила армія РФ в окупованому Херсоні та під час відступу?

Яким було повномасштабне вторгнення РФ на Херсонщині, як армія РФ захопила адміністративний центр, яким було життя в окупації та після повернення під український прапор? Про все це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розповів представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан.

«Шалений спротив»

Війна застала чоловіка вдома у рідному Херсоні. Мовчан згадав, що коли почалося повномасштабне вторгнення, люди були розгублені, а події розвивалися дуже швидко.

– Початок другої (години дня 24 лютого 2022 року – ред.) вже над містом баражували літаки з червоними зірками, було дійсно дуже неприємно це спостерігати. Вони дуже низько спускалися та тиснули звуком, швидкістю. Чорні дими підіймалися з боку Антонівського мосту, з боку Олешок.

Мовчан каже, що за Херсон були «дуже серйозні бої» та згадав тогорічні події у Бузковому парку, коли територіальна оборона намагалася зупинити рух російських військових колон.

Той Бузковий парк для нас – це біль

– У них була стрілецька зброя, кулемети якісь, гранатомети. Але ж люди не були готові до такого, та це неадекватна зустріч для бронетехніки й 30-калібрових пушок. Їх просто розстріляли. Той Бузковий парк для нас – це біль. Перший тиждень був абсолютно без сну. З першого дня біля Антонівського мосту точилися колосальні бої, там і танк підбитий стояв прямо на в’їзді спалений, і гвинтокрил літав, постійно була стрілянина, бомбили. Наші спротив чинили шалений.

«Через міст колона йшла понад добу»

В перший день повномасштабної війни чоловік переїхав до батька в інший мікрорайон Херсону, де провів всі 8,5 місяців окупації. Каже, що виїжджати з міста було небезпечно.

Батько каже: «Це буде зрада, як я можу кинути Дружка?» Якщо батько не може кинути Дружка, я не можу кинути батька

– У нас така собачка, що він в машину не залізе, дворовий песик. Батько каже: «Це буде зрада, як я можу кинути Дружка?» Якщо батько не може кинути Дружка, я не можу кинути батька. Це треба було робити в перший день, потім почало так стрімко все розгортатися. Через міст колона йшла понад добу, важка техніка заходила. Вони йшли на об'їзну трасу та в бік Миколаєва. Відповідно, взяли Херсон практично одразу в кільце.

Представник національної ради з питань ТБ і радіомовлення розповів, що намагався не траплятися на очі окупантам і пересувався переважно на велосипеді.

– Заходжу в магазин, стоять два хлопи, автомати висять, на весь магазин розмовляють у черзі. В мене ступор трохи, треба заходити далі, став за одним з них у чергу. Отакі моменти постійно були. Їдеш на велосипеді, починають зупиняти. Думаєш: ну все, зараз тебе зупинять. Але ні, вони зупинили машину, я потихеньку поїхав далі.

«Подобалося, коли люди боялися»

Головна мета окупантів – залякати людей. на думку херсонця.

У них була мета – постійно нас тримати в страху

– Стоїш у черзі, під’їжджає якийсь БТР, зверху сидять окупанти, всі у балаклавах, екіпіровані повністю, букви Z, зверху турелі з кулеметами, вони по людях тими турелями поводять. У них була мета – постійно нас тримати в страху, мабуть, подобалося, коли люди бояться, коли мирні люди постійно під пресингом», – зазначив чоловік.

Чоловік розповів, що іноді окупанти затримували людей не через громадянську позицію та патріотизм, а з метою наживи.

– Сусіда по наведенню колаборантів забрали. Приїхали в масках, розбили камери спостереження біля дому, які в нього стояли, наділи мішок на голову, ще побили сильно і шокером, у багажник його закинули та речі коштовні позабирали з дому. Повезли в катівню, на підвал, тиждень тримали.

Херсонець також розповів, яким чином російські військові влаштовували облави на місцевих жителів.

Перекривали вулиці, підіймали дрон – і потім ішла облава

– З обох боків перекривали вулиці, підіймали дрон – і потім ішла облава. Зверху бачили переміщення людей, а з одного і другого боку притискали. Втекти реально майже неможливо.

Мовчан розповів, що про всяк випадок навіть облаштував схованку, де можна було б сховатись від сторонніх.

– Між сусідським парканом та господарськими будівлями – сантиметрів 50 прохід. Там поклав собі стільчик, піддашок, мене не видно було там. Як починає хтось стукати, я туди. Але я розумів, що якщо прийдуть і почнуть питати з батька, ясно не буду там сидіти, нікуди не дінешся.

«Лупили прикладами в кожні ворота»

В офісі, де працював Мовчан, оселилися російські військові та відкрилися окупаційні інстанції. За словами Мовчана, всю техніку звідти окупанти витягли.

– «Ахматівці» (СОБР «Ахмат» – ред.), я знаю, довгий час мешкали, кабінети вони позаймали. Фейковий земельний кадастр облаштували, приймали людей, влаштовували на роботу. І в моєму кабінеті якась сиділа колаборантка.

Він зазначив, що протягом всіх 8 місяців у окупантів був брак кадрів, зокрема у сфері комунікацій.

– Якийсь серйозний обстріл, ввечері вмикаємо телевізор, а там всі українські канали. Потім проходить певний час, вони знову їх вимикають. Настільки нефаховий рівень був у тих людей, які зайшли. Певна кількість керівництва телеканалів (херсонських – ред.) пішли на співпрацю з окупантом.

Також він згадав, як окупаційна влада проводила так званий «референдум».

– Чоловік столик розкладний ніс, жінка пластикову коробку, куди кидали бюлетені й два автоматники. Вони йшли вулицею та лупили прикладами в кожні ворота. У нас їм жодна людина не відчинила двері. Вони кричали, стукали, але ми сиділи як миші.

«Нескінченний «день бабака»

Чоловік розповів, що в окупації був постійний «внутрішній спротив», але почувався ти як у «скляній банці».

– Наче і бачиш волю, але абсолютно невільний. Це один нескінченний «день бабака». День переходить у ніч, нічого не відбувається. Вимкнули електрику, спочатку «Водофон» зник, потім інтернет, потім взагалі весь зв’язок зник. Написати щось через «Вайбер» неможливо, ставимо ВПН, він зривається, ми знов ставимо. А найгірше, коли бачиш виродків, смердючі такі, бридкі потворні ці всі окупанти.

«Ознака працівника ФСБ – чорна футболка»

Він зазначив, що минулого літа в місті з’явилося багато представників російської ФСБ, які навіть у цивільному одязі відрізнялися від місцевих жителів.

Розпитували, хто де живе, хто «проти», а хто «за», ставали в чергу, підслуховували

– Вони всі були в чорних футболках і кепках, з планшетами, ходили, дивилися, втручалися в розмови, розпитували, хто де живе, хто «проти», а хто «за», ставали в чергу, підслуховували. Було одразу видно, що це люди немісцеві. Ввечері вони по центральному проспекту гуляли, кав’ярні повідкривалися, сиділи, пили каву, були господарі життя. Вони попривозили подруг своїх бойових. На пляжах наших відпочивали, в Дніпрі купалися. Думали, що назавжди тут.

Хапали чоловіків, давали їм лопати та змушували копати якісь бліндажі

За словами Мовчана, активні утиски херсонців окупанти почали після так званого референдуму. Зокрема, людям погрожували відібрати житло, а чоловіків – мобілізувати.

– Непоодинокі випадки були, що хапали чоловіків, давали їм лопати та змушували копати якісь бліндажі. За Херсоном все перерито: заливали бетоном, робили лінії укріплення.

«Обстріли не вщухали, а потім вибух щастя»

Мовчан пригадує ефективні влучання ЗСУ по військовій частині окупантів в центрі міста, потім по будівлі суду.

– Зараз проїжджаємо, бачимо місто в руїнах, розвалинах, центральні гарні будівлі розбиті, але абсолютно зрозуміло, що коли наші били, то так треба було.

Херсонець розповів, що пару тижнів до деокупації були постійні обстріли, які «не вщухали». Він зазначив, що під час відступу окупанти підірвали Антонівський міст разом зі своїми військовими. Чоловік також розповів, як дізнався про звільнення міста.

Жінки звідкись взялися, вже квіти зривають, всі плачуть, хтось несе з хати пиріжки

– З рогу виїжджають два пікапи та стоять поперек вулиці, починають вилазити люди бородаті в камуфляжі, гарно одягнені. Сусід каже: «Ну все, кадирівці». Ми стоїмо посеред вулиці, потихеньку починаємо розходитись. А потім чую, один каже: «У них тут хоч інтернет десь є?» Наші! Почали обійматися, одразу жінки звідкись взялися, вже квіти зривають, всі плачуть, хтось несе з хати пиріжки. Поїхали в центр, а там вже народне гуляння. Всі один одного вітали, обіймалися. Це був вибух позитиву, щастя.

Навіть коли після деокупації почалися сильні обстріли Херсону, але чоловік залишився в місті. Втім, повертатися тим, хто виїхав, поки не радить.

– Чому ми маємо тікати? Так, постійні обстріли – це якийсь жах. Але коли мені телефонують, я кажу: почекайте, щодня гинуть люди. Однак це в жодне порівняння не йде з окупацією.