Кілька дронів знову атакували Москву – Собянін

Кілька безпілотних літальних апаратів уночі 1 серпня здійснили чергову спробу атакувати Москву, заявив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, більшість дронів були збиті засобами протиповітряної оборони.

«Один долетів до тієї ж вежі в «Сіті», що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21-го поверху. Порушено скління 150 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події», – написав Собянін у телеграмі.

За даними російського міністерства оборони, «два українські БПЛА знищені засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області».

«Ще один безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, розбився на території комплексу нежитлових будівель «Москва-Сіті», вказано в повідомленні.

Наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що війна, розв’язана Росією, починає переходити на її територію. Про це він сказав після повідомлень про чергову атаку безпілотників на Москву, зокрема по будівлі комплексу «Москва-Сіті».