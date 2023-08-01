Удар по лікарні в Херсоні: голова ОВА повідомив про ще чотирьох постраждалих

Внаслідок російського удару по Херсону отримали поранення загалом п’ятеро людей, повідомив голова області Олександр Прокудін.

Він уточнив, що стало відомо про ще чотирьох постраждалих медичних працівників внаслідок обстрілу.

«У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

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Раніше 1 серпня стало відомо про російський обстріл лікарні в Херсоні, внаслідок якого загинув лікар, а медична сестра отримала поранення.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Лише за минулу добу в регіоні через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 – зазнали поранень, з них одна дитина.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.