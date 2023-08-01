Через учорашні обстріли Кривого Рога і Херсона кількість жертв і постраждалих у війні дітей зросла – ОГП

Від початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 1589 дітей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. За даними відомства, станом 2 серпня зросло число жертв і поранених серед неповнолітніх.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 499 дітей загинули та понад 1090 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що ці дані не є остаточними, наразі триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Збільшення кількості загиблих і поранених дітей фіксують через те, що 31 липня внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рога загинула 10-річна дівчинка та поранення різного ступеня тяжкості зазнали восьмеро дітей віком від 4 до 17 років. Також напередодні внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала 16-річна дівчинка.