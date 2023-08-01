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Армія РФ вчергове атакувала Херсон: снаряди влучили у місцеву лікарню – загинув лікар, поранена медсестра

У Харківській облпрокуратурі кажуть, що дані щодо кількості потерпілих уточнюються (фото ілюстративне)

Російські війська у вівторок вчергове атакували Херсон, обстрілявши житлові квартали міста, повідомила у Telegrаm обласна військова адміністрація.

«Ворожі снаряди поцілили і в один з медзакладів міста. Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестрички – травмована щелепа, їй надають меддопомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії», – йдеться в повідомленні.

У Херсонській облпрокуратурі кажуть, що дані щодо кількості потерпілих уточнюються. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Лише за минулу добу в регіоні через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 – зазнали поранень, з них одна дитина.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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