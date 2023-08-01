Зеленський провів нараду з очільниками силових і військових відомств

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками силових та військових відомств. Про це він повідомив у телеграмі.

«Ранок розпочався з важливих доповідей. Міністра (внутрішніх справ) Клименка – щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п’ятьма «Шахедами». Всі служби на місцях влучання, працюють. Доповідь (голови СБУ) генерала Малюка – завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона. Заслухав Головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО – командувач Олещук. Була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова», – написав Зеленський, не розкривши подробиць.

Удень 31 липня військові РФ обстріляли Херсон і Кривий Ріг, що спричинило численні людські жертви і поранення, вночі 1 серпня був атакований Харків, де обійшлося без жертв.