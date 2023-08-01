Влада низки регіонів прозвітувала про жертви і постраждалих через російські атаки за добу

У низці регіонів України за минулу добу в результаті російських обстрілів є жертви і постраждалі, звітують обласні військові адміністрації у ранкових зведеннях.

Дніпропетровщина. У Кривому Розі через учорашню ракетну атаку шестеро людей загинули, понад 80 постраждали, серед них 7 дітей. У лікарнях залишаються 19 людей – усі середньої тяжкості.

Херсонщина. Через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 – зазнали поранень, з них одна дитина.

Донеччина. Двоє жителів регіону загинули і троє поранені через обстріли армії РФ.

Харківщина. Через нічний обстріл Харкова поранено 63-річного чоловіка.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.