На Донеччині внаслідок обстрілів сил РФ загинули двоє цивільних, ще троє поранені – ОВА

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів продовжують страждати цивільні люди, повідомив 1 серпня голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 31 липня росіяни вбили двох жителів Донеччини — в Зоряному. Ще три людини за добу дістали поранення», – написав чиновник у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють громади Донецької області. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні. Влада пропонує цивільним евакуацію з Донецької області, але не всі місцеві жителі погоджуються на це.