Армія РФ атакувала з артилерії Донеччину, постраждали люди – влада

Армія РФ протягом доби кілька разів атакувала з артилерії Курахівську громаду Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами місцевого чиновника, обстрілів зазнали Курахівська і Торецька громади, південні населені пункти Великоновосілківської громади та селища Мар’їнської.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації зазначив, що внаслідок атак російських військових у Курахівській територіальній громаді дві людини отримали поранення.

Російські війська регулярно обстрілюють громади Донецької області. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні. Влада пропонує цивільним евакуацію з Донецької області, але не всі місцеві жителі погоджуються на це.