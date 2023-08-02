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В Одеській області внаслідок атаки дронів пошкоджений елеватор – ОВА

Атака дронів на Одесу, фото ілюстративне

Уночі 2 серпня російські військові атакували безпілотниками південь Одеської області, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок атаки на обʼєктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби. Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані та результати бойової роботи будуть від військового командування», ­– написав чиновник у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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