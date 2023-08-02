Падіння уламків безпілотника РФ на Київщині: загорівся приватний будинок, пошкоджено дах магазину

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у Київській області, в Бучанському районі, вночі зафіксували уламки падіння російського безпілотника.

«Вночі внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося руйнування з послідуючим горінням приватного житлового будинку поблизу одного із селищ. Загиблих та постраждалих не виявлено», – йдеться в повідомленні.

Водночас Київська обласна військова адміністрація раніше писала, що вночі на Київщині активно працювала ППО.

Щодо згаданого пошкодженого будинку, то в КОВА також додають, що на тому ж подвір’ї пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль.

«Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину. Наразі наслідки усуваються», – додали в КОВА.

Минулої ночі Київ зазнав чергової атаки із застосуванням Росією безпілотників типу Shahed. За даними влади українська ППО збила усі повітряні цілі, понад 10 БПЛА. Повідомлялося про падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва, пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без жертв.