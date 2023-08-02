На фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 1 серпня на лінії фронту відбулося понад 40 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 серпня.

«Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу і по одному удару – по командному пункту та зенітно-ракетному комплексу противника.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, шість засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, один склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога», – інформують українські військові.