США готують для України новий пакет військової допомоги – Politico

Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакету озброєнь вже на початку наступного тижня, пише Politico.

Однак, поки що точно не відомо, що до нього увійде.

До останнього пакету військової допомоги Україні від адміністрації президента США Джо Байдена увійшли додаткові засоби ППО, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніка та засоби протитанкової боротьби на суму 400 млн доларів. Зокрема:

додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

міномети калібру 120 мм і 60 мм;

32 бронетранспортери Stryker;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи;

безпілотні авіаційні системи Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні системи;

понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні від початку повномасштаного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.