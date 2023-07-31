США запровадили санкції проти кількох сербських чиновників Боснії за загрозу Дейтонським угодам

Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох високопосадовців боснійських сербів, в том числі їхню представницю в президенстві країни, за підрив Дейтонських угод, які поклали край боснійській війні в 1990-х роках.

До санкційного списку Жельку Цвіянович – сербську членкиню тристороннього президентства Боснії і Герцеговини, а також політиків Республіки Сербської – президента Національних зборів Ненада Стевандіча, прем’єр-міністра Радована Вісковича та міністра юстиції Мілоша Букейловича.

Всі вони потрапили під обмеження за загрози Дейтонській угоді та цілісності й суверенітету Боснії та Герцеговини, передає балканська служба Радіо Свобода.

«Ці лідери несуть безпосередню відповідальність за сприяння ухваленню закону в Національній асамблеї Республіки Сербської, який оголошує рішення Конституційного суду Боснії і Герцеговини такими, що не застосовуються в Республіці Сербській, тим самим перешкоджаючи і ставлячи під загрозу імплементацію Дейтонської мирної угоди», — йдеться в заяві Міністерства фінансів США від 31 липня.

Як заявив заступник міністра питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон, відмова визнавати рішення Конституційного суду, а також Верховного представника в Боснії й Герцеговині «загрожує стабільності, суверенітету та територіальній цілісності Боснії та Герцеговини, а також миру, здобутому з нелегкими зусиллями, що ґрунтується на Дейтонській мирній угоді».

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У Міністерстві фінансів заявили, що процес ухвалення законів і вебсайт Національної асамблеї Республіки Сербської чітко вказують на те, що четверо підсанкційних посадовців «несуть відповідальність за звернення до спеціальної сесії (Національної асамблеї – ред.) 27 червня, щоб провести голосування за цей підбурливий закон».

Аамблея визнає, що саме Висковіч, Стевандіч та Цвіяновіч вимагали скликати спеціальну сесію, а Мілош Букейлович представив закон асамблеї від імені уряду Республіки Сербської, зазначає американське відомство. З цього воно робить висновок, що саме вони відповідальні за його ухвалення.

У заяві чітко зазначено, що установи, які представляють четверо політиків, не є ціллю дій Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Але Нельсон сказав, що така поведінка «ще більше загрожує майбутній траєкторії країни та успішній інтеграції в євроатлантичні інституції», а речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив в окремій заяві, що закон про рішення Конституційного суду загрожує «перспективам інтеграції країни в євроатлантичні інституції за рахунок (боснійського – ред.) народу».

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Милорад Додік, президент Республіки Сербської та головний ініціатор закону про невизнання рішень Конституційного суду в Республіці Сербській, раніше також був включений до списку санкцій Сполучених Штатів.

Радован Ковачевич, речник правлячої партії Додіка – Альянсу незалежних соціал-демократів (SNSD) – назвав санкції США «безсоромними та лицемірними», додавши, що вони не завадять партії «виконувати свою роботу».

Санкції заморожують будь-які активи та права на активи в юрисдикції США, якими володіють особи, на які потрапили санкції. Вони також забороняють громадянам США мати будь-які відносини з людьми та організаціями.

Національна асамблея Республіки Сербської минулого місяця проголосувала за зупинку визнання будь-яких рішень багатоетнічного Конституційного суду Боснії та вирішила не публікувати рішення міжнародно призначеного верховного представника балканської країни Крістіана Шмідта.

Обидва закони були зупинені Шмідтом, але влада Республіки Сербської продовжувала їх виконувати та повторювала, що не буде поважати рішення Шмідта, що поглибило інституційну кризу в Боснії.