У Європарламенті закликають ЄС до санкцій проти лідера боснійських сербів Додіка

Троє провідних депутатів Європейського парламенту закликають Європейський союз запровадити санкції проти лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка, повідомляє балканська служба Радіо Свобода 5 липня.

Голова Комітету закордонних справ Девід Мак-Аллістер, постійний доповідач щодо Боснії і Герцеговини Пауло Ранґель та голова парламентської делегації з відносин із Боснією і Герцеговиною та Косовом Ромео Франц опублікували заяву, в якій закликали «нарешті» запровадити санкції проти Додіка через підрив стабільності в балканській країні.

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«Ми більше не можемо дозволити нахабному сепаратисту та його послідовникам, у тому числі парламенту формування (Республіки Сербської – ред.), систематично підривати цю країну та її майбутнє в межах Європи і наражати на ризик мир і стабільність. Це наш обов’язок перед Боснією і Герцеговиною, її громадянами, регіоном і самими собою», – йдеться в заяві.

Додік вже внесений до санкційних списків Сполучених Штатів і Великої Британії.

У червні Республіка Сербська відмовилася офіційно публікувати рішення верховного представника в Боснії і Герцеговині – крок, після якого вони набувають чинності.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік – лідер Альянсу незалежних соціал-демократів, який має більшість у місцевій владі – виступає за відокремлення Республіки Сербської від Боснії та незаконне скасування державних інституцій має тісні зв’язки з Росією. Він також має тісні зв’язки з Росією. У травні цього року він відвідав Кремль і мав зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.