Влада боснійських сербів не публікуватиме офіційно рішення верховного представника

Народні збори Республіки Сербської ухвалили зміни в законодавстві, згідно з якими рішення верховного представника в Боснії і Герцеговині більше не визнаються. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

На позачерговому засіданні 21 червня депутати невідкладно ухвалили зміни до Закону про опублікування законів та інших нормативно-правових актів. За зміни проголосували 54 з 61 присутніх депутатів; семеро утрималися.

Згідно з чинним законодавством, правові акти в Республіці Сербській набувають чинності після їх оприлюднення в офіційному бюлетені, де публікуються акти, ухвалені вищими органами влади, в тому числі рішення високого представника. Зміни до закону виключають верховного представника зі списку органів влади, чиї акти публікуються в газеті.

Цей крок виглядає як частина сепаратистських зусиль деяких посадовців Республіки Сербської. Це також суперечить Дейтонським угодам 1995 року, які поклали край Боснійській війні і передбачали призначення міжнародного представника для нагляду за впровадженням миру.

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Республіка Сербська, населена переважно боснійськими сербами, каже, що не визнає Крістіана Шмідта, який був призначений у 2021 році високим представником, оскільки Рада Безпеки ООН не схвалила його призначення. Китай і Росія оскаржили його призначення, оскільки він не був затверджений Радою, але інші країни заявили, що це не потрібно.

Згідно з Дейтонськими угодами, верховний комісар має повноваження звільняти посадових осіб і запроваджувати закони як остаточний тлумач конституції держави, хоча його рішення можуть бути переглянуті та піддані сумніву Конституційним судом Боснії.

«Сьогодні в Боснії та Герцеговині немає високого представника. (Шмідт – ред.) не є високим представником, і це послання Республіки Сербської», – заявив Радован Віскович, прем’єр-міністр Республіки Сербської, у парламенті.

Раніше цього тижня Шмідт попередив, що на сербів чекають наслідки, якщо вони порушать умови мирної угоди, відмовившись визнати його дії, хоча не уточнив, які саме.

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Офіс верховного представника попередив, що, не оприлюднюючи його рішення, «інститути суб’єктів та їхні працівники порушують свої зобов’язання за Дейтонською угодою», за що несуть персональну відповідальність.

Підписанти угоди, в тому числі Республіка Сербська, «зобов’язані повною мірою співпрацювати з високим представником», йдеться в заяві Офісу.

Рішення підтримало посольство Росії, яке знову висловило думку, що Шмідт не є легітимним.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, лідер Альянсу незалежних соціал-демократів, який має більшість у місцевій владі, має тісні зв’язки з Росією. 23 травня він відвідав Кремль і мав зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.