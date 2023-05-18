У США затримали колишнього наглядача табору для полонених сербів у Боснії

Колишнього наглядача сумнозвісного боснійського табору для полонених Челебічі, де сербів утримували та катували під час розпаду колишньої Югославії, Кемаля Мрнджича заарештували в Бостоні за нібито використання неправдивих заяв про переслідування для отримання статусу біженця та громадянства в Сполучених Штатах. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Міжнародний трибунал ООН щодо колишньої Югославії (ICTY) встановив, що охоронці табору Челебічі винні у вбивствах, зґвалтуваннях і тортурах сербських в’язнів.

Прокурори США заявили 17 травня, що Мрнджича допитали слідчі Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (МТКЮ) в Сараєво після боснійської війни 1992-1995 років і звинуватили його в причетності до злочинів, скоєних у Челебічах.

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Згідно з позовом, кілька колишніх в’язнів впізнали Мрнджича як причетного до побиттів та інших жорстоких дій щодо тих, кого утримували в таборі.

Троє інших охоронців Челебічі вже були засуджені Гаазьким трибуналом, де вцілілі свідчили про поводження з ними в таборі.

Відповідно до судових документів, після закінчення війни слідчі МТКЮ допитали Мрнджича в Сараєво та нібито звинуватили його в причетності до зловживань у Челебічах.

Американські прокурори заявили, що Мрнджич втік із Боснії через Хорватію та отримав статус біженця в Сполучених Штатах у 1999 році, а потім і громадянство США, неправдиво стверджуючи, що він був у полоні сербских військ, зазнав тортур і боявся помсти після повернення.

За даними Міністерства юстиції США, на момент арешту він проживав у містечку Свомпскотт, неподалік від Бостона. Його звинувачують у фальсифікацях, приховуванні суттєвих фактів від уряду США та інших злочинах.

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Мрнджича випустили під заставу після його першої появи у федеральному суді 17 травня.

Використання отриманого шахрайським шляхом паспорта та фальшиво отриманого сертифікату про натуралізацію в Сполучених Штатах карається тюремним ув’язненням на строк до 10 років.

Трибунал встановив, що до 240 етнічних сербів з південного боснійського міста Коніц і навколишніх сіл було ув’язнено в Челебічах.

Їх катували та знущалися, а деякі з них були вбиті з травня 1992 по травень 1993 року під час поширених і систематичних атак на сербське цивільне населення в цьому районі з боку боснійських мусульманських і хорватських сил.