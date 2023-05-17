Понад 100 сербських шкіл отримали повідомлення про мінування через кілька тижнів після масових розстрілів у Белграді

У Сербії 78 початкових шкіл і 37 середніх шкіл 17 травня отримали погрози про закладену вибухівку, повідомило Міністерство освіти.

Це сталося через кілька тижнів після того, як у столиці цієї балканської країни, Белграді, і на її околицях внаслідок інцидентів із масовою стріляниною 3-4 травня загинули 18 людей, ще 20 – були поранені.

Як повідомили у міністерстві, учні були евакуйовані, а заняття скасовані, але наразі в жодній зі шкіл, перевірених поліцією, вибухових пристроїв не виявили.

Поліція Сербії 5 травня повідомила про арешт підозрюваного в стрілянині поблизу міста Младеновац. 21-річний підозрюваний застосовував автоматичну зброю.

Стрілянина сталася наступного дня після того, як, за даними слідчих, 13-річний хлопчик використав зброю свого батька і вбив вісьмох однокласників і охоронця в школі в Белграді.

Після цих випадків влада оголосила про посилений контроль над зброєю та боєприпасами: всі громадяни зі зброєю, яких приблизно 400 тисяч, пройдуть перевірку.