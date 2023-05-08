Стрілянина в Сербії: уряд країни посилить присутність поліції в школах

Сербія посилила присутність поліції в школах по всій країні після двох випадків стрілянини минулого тижня, внаслідок яких загинули 17 і більше 20 отримали поранення, повідомляє балканська служба Радіо Свобода. Обидва випадки сталися в межах 48 годин.

«На сьогодні присутність поліції посилилася в усіх початкових і середніх школах Сербії», – сказала майор поліції Даніела Остоїч з Управління поліції, додавши, що вони будуть «постійно присутні» під час уроків.

За її словами, за останні кілька днів у Сербії було зареєстровано понад 120 погроз від студентів і публікацій недоречного змісту в соціальних мережах.

«З цієї причини Міністерство вкотре звертається до всіх громадян із проханням зберігати розсудливість і стабільність, особливо коли йдеться про наших дітей, які стежать за інформацією з різних джерел і медіа. Їхні профілі в соціальних мережах мають бути під контролем батьків», – заявила Остоїч.

У зверненні до нації 5 травня президент Сербії Александар Вучич заявив, що поліція посилить патрулювання на вулицях і в школах найближчими тижнями, щоб допомогти громадянам відновити відчуття безпеки.

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«Сербія найме на роботу 1 200 нових поліцейських, і 1000 з них відповідатимуть за школи протягом наступних шести місяців», – сказав президент.

Він упевнений, що поліцейські сили навколо шкіл «знизять насильство на 80% менш ніж за рік».

Вучич також оголосив про посилений контроль над зброєю та боєприпасами. За його словами, всі громадяни зі зброєю, яких приблизно 400 тисяч, пройдуть перевірку.

Поліція Сербії 5 травня повідомила про арешт підозрюваного в стрілянині поблизу міста Младеновац, внаслідок якої загинуло щонайменше вісім людей і було поранено 14, повідомляє агенція АР. 21-річний підозрюваний застосовував автоматичну зброю.

Стрілянина сталася наступного дня після того, як 13-річний хлопчик використав зброю свого батька, щоб убити вісьмох однокурсників і охоронця в школі в Белграді. Ще шестеро школярів і вчителів були поранені.