Через стрілянину у школі в Белграді загинули 8 дітей і охоронець

Восьмеро дітей і охоронець загинули внаслідок стрілянини в початковій школі у Белграді, повідомила у середу сербська поліція.

Повідомляється, що ще шестеро дітей і вчитель зазнали поранень, їм наразі надають допомогу.

Підозрюваного у скоєнні цього злочину учня школи затримали на шкільному подвір’ї, повідомила поліція без уточнення мотивів стрілянини.

У МВС раніше повідомили, що учень сьомого класу з рушниці свого батька здійснив декілька пострілів у бік учнів та охорони цієї школи.

На місце події прибули міністри освіти та охорони здоров’я.

Профспілка працівників освіти Сербії звернулася з проханням терміново залучити Міносвіти до оприлюднення достовірної інформації про стрілянину.

«Нам більше не можуть допомогти ні зміни закону, ні нові підзаконні акти, але нам необхідна нульова толерантність до насильницьких форм поведінки, як дітей, так і дорослих, і контроль над зброєю», – заявило керівництво профспілки.

Усі вулиці навколо школи, розташованої в центрі Белграда, перекриті.