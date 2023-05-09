У Республіці Сербській провели марш до Дня перемоги, його очолив лідер боснійських сербів Додік

Близько 100 людей відзначили День Перемоги 9 травня, взявши участь у марші під проводом президента Республіки Сербської Мілорада Додіка в місті Баня-Лука на підтримку Росії та вторгнення в Україну, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.



Уряд Республіки Сербської організовує марш у Баня-Луці з 2017 року. Цього року кількість учасників була помітно меншою, ніж у попередні роки. Окрім Додіка, серед учасників був посол Росії в Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов.

Додік, лідер боснійських сербів, йшов попереду процесії, до якої входили кілька людей з російськими прапорами. Він виступає проти санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, які зустрічалися з президентом Росії Володимиром Путіним після початку війни.

Проти Додіка, який виступав за відокремлення Республіки Сербської від Боснії та незаконне скасування державних інституцій, Сполучені Штати та Великобританія запровадили санкції за його антидержавну діяльність.



У Баня-Луці 9 травня нащадки людей, які воювали проти нацистів у Другій світовій війні, взяли участь у так званій ході «Безсмертного полку». Дехто носив георгіївську стрічку – російський військовий символ із чорно-помаранчевих смуг часів Російської імперії. Члени близького до Путіна мотоциклетного клубу «Нічні вовки» вийшли на марш із транспарантом «Ми перемогли - серби і росіяни».

Останніми роками члени «Нічних вовків» часто відвідують Республіку Сербську, де також є внутрішні представники, на релігійні та світські свята. Вони також брали участь у заходах до Дня Республіки Сербської в січні. Конституційний суд Боснії і Герцеговини двічі визнавав День Республіки Сербської неконституційним.

Понад 140 країн, у тому числі Боснія, підтримують санкції проти Росії, але Боснія не ввела санкції, оскільки Держрада не приймала відповідного рішення. Представники Ради від Республіки Сербської виступають проти прийняття такого рішення.

Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Влітку Мілорад Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон відкласти свої плани про «вихід».

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.